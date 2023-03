Eisfamilie Leonardelli in NÖ: Eine Familie mit Faible für Gefrorenes

von Marlena Schilling

Das europäische Eis des Jahres kommt heuer aus Österreich. Das Apfelstrudeleis. Eisgeschäfte in ganz Österreich können aus diesem Anlass ihr eigenes Eis der Sorte „Apfelstrudel“ kreieren und somit ihren Kundinnen und Kunden ein ganz besonderes Geschmackserlebnis bieten. Dass es die Österreicherinnen und Österreicher gerne süß haben, ist wohl den meisten bekannt, aber eine Mehlspeise als Eis? Ob das schmecken kann?

Die Antwort lautet ja. Einer der Betriebe, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, so ein Eis zu produzieren, ist das Leonardelli in Klosterneuburg – ein Eissalon in dritter Generation, der mit dem Erfahrungsschatz einer über 100-jährigen Familientradition aus natürlichen Rohstoffen Speiseeis herstellt. Die Eissorten auf Milchbasis werden ausschließlich mit Bio-Milch hergestellt, und alle Fruchtsorten sind vegan. Auch sonst achtet die Familie sehr auf Nachhaltigkeit.

Um 1900 kam der Urgroßvater der Familie Leonardelli aus dem armen Bergdorf Spormaggiore im Trentino nach Wien, um einen ersten Eissalon zu gründen. Heute führt seine Urenkelin Mona Leonardelli gemeinsam mit ihrem Vater das Traditionsunternehmen. Mittlerweile gibt es drei Standorte in den Wiener Grätzeln Stammersdorf, Brigittenau – die Wiener Filialen sind Teil des Öko-Business-Plans der Stadt Wien – sowie in Klosterneuburg.

Neben traditionellen Sorten wie Erdbeere, Stracciatella und Zitrone, bietet der Eissalon auch etwas speziellere Sorten an. So gibt es – je nach Jahreszeit – etwa Prosecco-, Mojito-, Zwetschke- oder Holundereis. Auch einen Eiswagen kann man für Hochzeiten, Gartenpartys oder Firmenevents mieten.