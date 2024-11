Einsatz für starke Regionen in der EU: Niederösterreich federführend

Mit dieser klaren Stoßrichtung haben Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und der bayrische Staatsminister Eric Beißwenger (CSU) am Mittwoch in Brüssel eine gemeinsame Deklaration unterzeichnet.

Sie wird von insgesamt 74 europäischen Regionen, den so genannten „Power Regions“, getragen und fordert, dass diese auch in der kommenden Förderperiode nach 2027 eine angemessene Berücksichtigung bei der EU-Regionalförderung sowie weiterhin ein Mitspracherecht bei der Umsetzung erhalten.

"In Regionen wird Europa spürbar"

Im Rahmen eines Regionalgipfels in der bayrischen Vertretung bei der EU wurde die Deklaration Vertretern der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments übergeben. „Die Regionen sind es, die Europa zum Bürger bringen. In den Regionen wird Europa spürbar und erfahrbar“, sagte Mikl-Leitner in ihrer Rede. Niederösterreich und Bayern seien schon im Zuge der EU-Regionalinitiative in den Jahren 2016 bis 2018 Vorreiter gewesen, erinnerte sie.