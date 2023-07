Eine Stadt hat das Padel-Fieber gepackt

Padel-Tennis ist ein spektakuläres Hochgeschwindigkeitsdoppel im Glaskasten. Die Wände sind ähnlich wie beim Squash ins Spielgeschehen miteinbezogen. Während hierzulande der Trendsport noch in den Kinderschuhen steckt, hat Padel in den Hochburgen wie Argentinien, Chile und vor allem Spanien Tennis bereits den Rang abgelaufen, was die Zahl der aktiven Spieler anbelangt. Welches Interesse der Sport bereits erfährt, merkte man zuletzt beim größten Turnier in Wien mit 15.000 Zusehern und der Teilnahme internationaler Top-Stars.

➤ Mehr dazu: Vom Fußball-Star zum Padel-Spieler

Landesmeister

Von 28. bis 30. Juli machen Niederösterreichs beste Spieler erstmals am Padel-Eight-Areal am Achtersee Station. An dem Wochenende werden in Wiener Neustadt unter freiem Himmel die APU-Landesmeisterschaften (U-14, U-18, Mixed, Damen und Herren) ausgetragen.