Eine Million Euro Diebesgut: Home Invasion in Gänserndorf aufgeklärt

Einen rund eine Million Euro teuren Ermittlungserfolg kann die Ermittlungsgruppe Raub des Landeskriminalamtes Niederösterreich rund um Chefinspektor Josef Deutsch verbuchen.

Nach zwei brutalen Home Invasions im Jahr 2018 und 2019 in Gänserndorf wurden bereits zwei Täter festgenommen und verurteilt. Dabei handelte es sich um einen 52-jährigen Beschuldigten vom Überfall am 23. September 2018. Er wurde mittlerweile vom Landesgericht Korneuburg zu einer 11-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Ein 34-jähriger Beschuldigter vom Überfall am 18. Juli 2019 wurde vom Landesgericht Korneuburg zu neun Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Beide Urteile sind rechtskräftig. Der gestohlene Schmuck im Wert von etwa einer Million Euro wurde vorerst aber nicht aufgefunden.

Opfer brachte Ermittler auf die Spur

Das Opfer beider Taten war eine heute 64-jährige Frau, die als Schmuck und Antiquitätenhändlerin arbeitet. Sie war es auch, die die Ermittler auf die entscheidende Spur brachte und im Juni 2020 erneut Anzeige auf der Polizeiinspektion Gänserndorf erstattete. Sie fand die gestohlenen Schmuckgegenstände, da diese auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten wurden.