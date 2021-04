Erhellung für die Mödlinger Bierwelt

Germany – sein Spitzname „Tschöam“ ist die Lautsprache der Abkürzung seines Nachnamens – muss lachen, wenn er an seine ersten Versuche denkt: „Am Anfang hat das ganz fürchterlich geschmeckt“, gibt Germany zu, „aber mit der Zeit wurde es immer besser.“

Genuss statt Suff

Aktuell braut Germany in der „100Blumen“-Brauerei in Atzgersdorf sowie in der Braumanufaktur Schalken. Lange habe er sich gewehrt, erzählt er, sich an einem „typisch Hellen“ zu versuchen: „Ich bin eher der fruchtige Typ, bevorzuge amerikanischen Hopfen, der ist bitter mit einem Hauch von Grapefruit, Pfirsich oder Zitrone. Helle Biere gibt es genug in Österreich, das liegt die Messlatte natürlich höher. Mittlerweile bin ich aber richtig stolz auf mein Helles“, so der Diplombiersommelier. Und weiter: „Es ist ein ausgewogenes und angenehmes Bier, Malz und Hopfen sind fein ausbalanciert.“ Alle Rohstoffe sind bio-zertifiziert und stammen aus der Region.