Vater, Bruder, Sohn: Familienbande verübte 33 Einbrüche in NÖ

Eine serbische Familienbande, bestehend aus Vater, Bruder und Sohn, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Der dem Trio angelastete Gesamtschaden wurde mit 318.000 Euro beziffert.

Nach 33 Einbrüchen u. a. in Firmen in Niederösterreich seit März 2023 ist den mutmaßlichen Tätern das Handwerk gelegt worden.

Für die Insassen klickten nach einem Einbruch in eine Garage und eine benachbarte Werkstatt in Grafenberg (Bezirk Horn) die Handschellen. Vater, Bruder, Sohn im Alter von 39, 25 und 16 Jahren wurden auf frischer Tat festgenommen.

DNA-Treffer

In den Täterfahrzeugen wurden Bolzenschneider und Brecheisen ebenso wie zahlreiches Werkzeug, das bei den Einbrüchen in Grafenberg gestohlen wurde, sichergestellt. Das Trio war zu den 33 Einbrüchen in sieben niederösterreichischen Bezirken geständig. Zusätzlich langten mehrere DNA-Treffermeldungen mit weiteren Tatorten in Deutschland ein, berichtete die Polizei.