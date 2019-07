Ein "Wunder"-Platz für kreative Köpfe

Claudia Seidelberger eröffnete im März den „ Wunderplatz“ in Korneuburg. Was vielleicht nach einem Kuriositätenkabinett oder einer Zauberschule klingt, ist in Wahrheit eine Plattform für Künstler aus der ganzen Welt.

Die 46-Jährige ist eigentlich gelernte Fuß- und Nagelpflegerin sowie Masseurin. „Ich habe den Job gern gemacht, weil ich da mit Menschen in Kontakt gekommen bin und gleich gesehen habe, wie ich ihnen geholfen habe“, so die Korneuburgerin. Krankheitsbedingt konnte die Jungunternehmerin ihren Beruf nicht mehr ausführen. „Ich war dann Teil des Programms ,Frauen für Frauen’ und habe dort so viele Menschen gesehen, die kreativ arbeiten, aber keinen Platz für ihre Produkte haben.“