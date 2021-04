64-Jähriger bei Wohnungsbrand in Groß-Enzersdorf gestorben

Ein Brand in einer Wohnung in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) hat am Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 64-jähriger Mann.

Der Mann hatte wegen einer Erkrankung Sauerstoff bekommen und war starker Raucher, hieß es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Großenzersdorf.

Durch die Sauerstoffzufuhr war die Umgebung angeblich so mit Sauerstoff angereichert, dass dies brandbeschleunigend gewirkt hat.

Der Mann saß im Rollstuhl. Die Brandermittler überprüfen Indizien, wonach eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte. Am Abend soll es ein Ergebnis geben.