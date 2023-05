In einer Abendveranstaltung am 26. Mai (19 Uhr, NM Mauer) wird das Modell präsentiert. Dazu wird der Historiker Niklas Rafetseder auch den neuen Römerweg (Murus-Wanderweg) vorstellen, kündigten Ortsvorsteher Manuel Scherscher und Bildungsgemeinderätin Helga Seibetzeder an. An acht, durch eiserne Römer-Silhouetten markierten Plätzen werden historische Fakten mittels QR-Code erklärt.