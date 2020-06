Ein Imker rechnet mit Minister ab

Von seinen 67 Bienenvölkern sind 49 gestorben. Der Zwentendorfer Imker und Geschäftsführer der Firma „Honigschaf“ führt das auf den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zurück. Er ist wütend und enttäuscht. Und der Niederösterreicher macht seiner Wut Luft. Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich ( ÖVP) wird in den kommenden Tagen einen Brief von Schafner bekommen. Der Imker rechnet darin mit dem Minister ab: ganz wörtlich gemeint. Das Schreiben wird eine Rechnung über 134.106,86 Euro enthalten.

Das Ergebnis des Bienengipfels am Dienstag – Berlakovich ( ÖVP) will nun doch Pestizide verbieten lassen (der KURIER berichtete) – änderte nichts an dem Zorn des Imkers. Ernteausfall, Anschaffungskosten für Bio-Bienenvölker, Fahrtkosten, Arbeitsstunden und anderes sind in der Rechnung aufgelistet.