Ein Hoch auf die Stammtische: Aus Gulaschkobra wurde NÖ Wirtshauskultur

Mit einer riesigen Entourage an Fest- und Ehrengästen aus Gastronomie, Wirtschaft, Werbung und Politik wurde Dienstagabend in Grafenegg das 30-jährige Jubiläum der Niederösterreichischen Wirtshauskultur gefeiert.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war zur Feierstunde eines klar: "Egal ob Dorfgasthaus, Wirtshaus oder Haubenlokal: wenn Wirtshauskultur draufsteht, ist Qualität drin.“ Die NÖ Wirthauskultur ziehe viele nationale wie internationale Gäste an, denn in keinem anderen Bundesland und keinem anderen Land gebe es etwas Vergleichbares, so die Politikerin.

Die Vereinigung umfasst etwa 200 Mitgliedsbetriebe. "Sie verstehen ihr Handwerk und schaffen es immer wieder, mit regionalen Produkten die besten Gerichte zu zaubern, sie verbinden Tradition mit Innovation und das alles in einem tollen Ambiente, gepaart mit dem unschlagbaren Charme der Wirtsleute“, erklärt Mikl-Leitner.