Die besten Wirte Niederösterreichs wurden gekürt

Die Preisträgerinnen und Preisträger der heurigen Top-Wirt-Veranstaltung sind: In der Destination Donau Niederösterreich die Gastwirtschaft Floh von Elisabeth und Josef Floh in Langenlebarn, in der Destination Mostviertel der Landgasthof Bachlerhof von Maria und Stefan Bachler in Kematen/Ybbs, in der Destination Waldviertel das Wirtshaus im Demutsgraben von Martin Huber jun. in Niederstrahlbach, in der Destination Weinviertel die Gastwirtschaft Neunläuf von Ruth und Roland Krammer in Wilfersdorf-Hobersdorf, in der Destination Wiener Alpen in Niederösterreich das Triad von Veronika und Uwe Machreich in Krumbach und in der Destination Wienerwald der Landgasthof zur Linde von Gerti und Robert Geidel in Laaben. Als „Top-Wirt Niederösterreich 2022/23“ ging aus diesem Kreis die Gastwirtschaft Floh hervor. Mit den Sonderpreis der Jury wurde das Stadtwirtshaus Hopferl von Monika und Josef Hag in Gmünd ausgezeichnet.