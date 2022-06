Unwetter sorgen für Überflutungen in Niederösterreich

An mehreren Häusern mussten Schutzwalle errichtet werden, um ein Eindringen ins Gebäude zu verhindern. Mehrere Keller wurden überflutet.

Insgesamt sechs Feuerwehren standen allein in Thernberg im Einsatz, um den Wassermassen Herr zu werden. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen, hieß es am Abend. Verletzt wurde niemand. Die Landesstrasse zwischen Scheiblingkirchen und Bromberg wurde seitens der Polizei gesperrt.