Ein Glas „Vonig“ für die Bienen

Mit dem Erlös aus dem „Vonig“-Verkauf möchte Bio Bär in naturnahe Bienenhaltung investieren. „Wir haben das Projekt Bienenburg gestartet. Da stellen wir Holzwohnungen für Bienen auf naturbelassene, wilde Wiesen. Einfach nur, damit es wieder mehr werden“, so Lechner. Honig wird für wirtschaftliche Zwecke keiner entnommen, die Tiere sollen es so gut wie möglich haben. Das Argument, dass Honig wie eine Arznei sei, lässt er nicht gelten. „Wenn man ihn über 40 Grad erhitzt, verliert er seine positiv behafteten Inhaltsstoffe komplett“, geeignet als Medizin sei generell nur Naturhonig – und so sparsam sollte man das rare Gut auch einsetzen.