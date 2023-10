Ein „Fang“ für alle beim jährlichen Abfischen

Niemand, der gerne frischen Fisch isst, muss traurig sein, dass der Sommer nun wirklich vorbei ist. Denn im Oktober wird traditionell zum Abfischen ins Waldviertel geladen. Begleitet werden diese nicht nur mit besonderer Kulinarik, sondern auch mit Programm für Kinder und Wissenswertem zum Fisch.

Doch was passiert beim Abfischen eigentlich? In mehr als 1.000 Teichen des Waldviertels reift der Karpfen heran. Im Oktober wird das Wasser in den Teichen dann abgelassen, um die darin gezüchteten Karpfen mit großen Netzen und Keschern zu fangen und in Sortierbottiche zu geben. Die Teiche werden dabei üblicherweise leergefischt.

Am Wochenende vom 14. und 15. Oktober gibt es das Spektakel beim Abfischfest in der Erlebniswelt Gallien zu sehen. Besucher können auch mithelfen. An beiden Tagen gibt es Fischsuppe, gegrillten und geräucherten Fisch, Spanferkel und Fische zum Mitnehmen.

Eine Woche später, am 21. Oktober, kann man dann das Abfischfest der Schlossfischerei Litschau besuchen. Hier darf man die Kulinarik genießen, während Adi Bittermann und Jürgen Kernegger fünf Gänge mit heimischen Fischen über dem Feuer kreieren.