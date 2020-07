Ein bisschen Sri Lanka mitten in der Stadt

Vertraut man nur auf seine Nase könnte man glauben, man sei in Colombo und nicht in St. Pölten. Denn dort, wo es früher nach Schnitzeln und Braten roch, liegt nun, dank des Restaurants „Mandas“, der Geruch von exotischen Gewürzen in der Luft.

Besitzer Saleem Piridaus ist der St. Pöltner Gastronomie-Szene schon lange bekannt: bereits 2007 eröffnete er sein erstes Lokal, sieben Jahre später folgte mit „Mandas To-go“ ein Standort in der Innenstadt. Nun übersiedelte Piridaus Anfang Juli in die Räumlichkeiten der ehemaligen „Lillis Gastwirtschaft“ in der Marktgasse. „Mandas To-go“ übersiedelte ebenfalls in die Räumlichkeiten nebenan.