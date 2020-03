Ehemann prügelte Frau spitalsreif: Mordermittler sind am Zug

Nach dem Mordversuch vergangene Woche im Bezirk Baden ist es in der Nacht auf Dienstag in Bad Vöslau erneut zu einer Bluttat innerhalb der Familie gekommen. Ein Ehemann soll mit einer Stange im Streit auf seine Frau losgegangen sein und diese schwer verletzt haben. Mordermittler des nö. Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Entwarnung der Ärzte

Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob die Frau bei der Attacke schwere Kopfverletzungen erlitten habe. Sie wurde am Tatort erstversorgt und auf schnellstem Weg ins Krankenhaus eingeliefert. Am Dienstag konnten die Ärzte jedoch Entwarnung geben. Laut Polizei dürfte das Opfer den Angriff relativ glimpflich überstanden haben. Die Frau konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Der tatverdächtige Ehemann wurde festgenommen, er wird von den Mordermittlern des nö. Landeskriminalamtes einvernommen.