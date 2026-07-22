Ebreichsdorf trauert um Altbürgermeister Josef Pilz

Zunächst als Vizebürgermeister und schließlich von 1995 bis 2010 als Gemeindeoberhaupt . In seine Amtszeit fielen zahlreiche wichtige Infrastrukturprojekte sowie die Stadterhebung Ebreichsdorfs im Jahr 2001 .

Sein politisches Engagement begann ursprünglich aus einer Bürgerinitiative heraus. Der gebürtige Oberösterreicher kam in den 1980er Jahren nach Ebreichsdorf, unterrichtete viele Jahre am Wiener Theresianum und war an der Gründung der Ebreichsdorfer Bürgerliste im Jahr 1989 beteiligt. Diese geht auf Proteste besorgter Bürger zurück, die fürchteten, ihre Hausbrunnen wären durch Wasser aus der Mitterndorfer Senke verunreinigt worden.

Mehrheit im Gemeinderat

Bei den Gemeinderatswahlen 1990 erreichte man auf Anhieb fünf Mandate, Pilz wurde Vizebürgermeister in einer Koalition mit der SPÖ und machte sich besonders für die Errichtung einer Wasserleitung in Ebreichsdorf stark. 1995 kam die parteiunabhängige Liste bereits auf neun Mandate im Gemeinderat. In einer Koalition mit ÖVP, FPÖ und einer weiteren Liste wurde Pilz überraschend Bürgermeister.

Die Wahlen 2005 machten die Bürgerliste dann zur stimmenstärksten Partei in Ebreichsdorf. Das sollte auch 2010 so bleiben, doch der SPÖ um den heutigen Bürgermeister Wolfgang Kocevar gelang es, mit den Stimmen von FPÖ, Grünen und einer weiteren Bürgerliste eine Koalition zu bilden.