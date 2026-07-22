Ebreichsdorf trauert um Altbürgermeister Josef Pilz
Im 78. Lebensjahr ist Ebreichsdorfs Altbürgermeister Josef Pilz am Dienstag verstorben. Der ehemalige Bürgerlisten-Chef hat die Entwicklung der Stadt über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt.
Zunächst als Vizebürgermeister und schließlich von 1995 bis 2010 als Gemeindeoberhaupt. In seine Amtszeit fielen zahlreiche wichtige Infrastrukturprojekte sowie die Stadterhebung Ebreichsdorfs im Jahr 2001.
Sein politisches Engagement begann ursprünglich aus einer Bürgerinitiative heraus. Der gebürtige Oberösterreicher kam in den 1980er Jahren nach Ebreichsdorf, unterrichtete viele Jahre am Wiener Theresianum und war an der Gründung der Ebreichsdorfer Bürgerliste im Jahr 1989 beteiligt. Diese geht auf Proteste besorgter Bürger zurück, die fürchteten, ihre Hausbrunnen wären durch Wasser aus der Mitterndorfer Senke verunreinigt worden.
Mehrheit im Gemeinderat
Bei den Gemeinderatswahlen 1990 erreichte man auf Anhieb fünf Mandate, Pilz wurde Vizebürgermeister in einer Koalition mit der SPÖ und machte sich besonders für die Errichtung einer Wasserleitung in Ebreichsdorf stark. 1995 kam die parteiunabhängige Liste bereits auf neun Mandate im Gemeinderat. In einer Koalition mit ÖVP, FPÖ und einer weiteren Liste wurde Pilz überraschend Bürgermeister.
Die Wahlen 2005 machten die Bürgerliste dann zur stimmenstärksten Partei in Ebreichsdorf. Das sollte auch 2010 so bleiben, doch der SPÖ um den heutigen Bürgermeister Wolfgang Kocevar gelang es, mit den Stimmen von FPÖ, Grünen und einer weiteren Bürgerliste eine Koalition zu bilden.
Kocevar würdigt das Lebenswerk seines Vorgängers: „Josef hat sich als Vizebürgermeister und 15 Jahre als Bürgermeister stets mit vollem Einsatz in den Dienst unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger gestellt. Er hat die Entwicklung unserer Stadt nachhaltig geprägt und wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten seiner Gattin Gabi, den beiden Töchtern, der gesamten Familie und all seinen Wegbegleitern.“
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