Grüne fordern Hitzeschutz-Offensive für Niederösterreich

„Die Hitze ist gekommen, um zu bleiben“, sagte Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer . Aus ihrer Sicht brauche es deshalb umfassende Anpassungen an den Klimawandel.

Mit Blick auf die zunehmenden Hitzewellen legen die Grünen Niederösterreich einen Sieben-Punkte-Plan für besseren Hitzeschutz vor. Das Maßnahmenpaket reicht von einem besseren Wassermanagement über mehr Bäume bis hin zu Kühloasen in Gemeinden. Die Oppositionspartei fordert die schwarz-blaue Landesregierung auf, rasch zu handeln.

Ein Schwerpunkt des Konzepts ist der Umgang mit Wasser. Nach Vorstellung der Grünen soll künftig möglichst viel Regenwasser in den Regionen gehalten werden. Gefordert werden regionale Wassermanagementpläne sowie die Renaturierung von Bächen, um den natürlichen Wasserrückhalt zu verbessern.

Auch die Landwirtschaft müsse besser gegen Trockenheit geschützt werden. Die Grünen sprechen sich für zusätzliche Begrünungsmaßnahmen aus, um das Austrocknen der Böden zu verhindern. Gleichzeitig soll es entlang von Landesstraßen wieder mehr Baumalleen geben, die Schatten spenden und das Landschaftsbild aufwerten.

In der Raumordnung verlangen die Grünen strengere Regeln gegen den weiteren Bodenverbrauch. Zudem bekräftigen sie ihre Forderung nach einem Bodenfonds, der Gemeinden finanziell dabei unterstützen soll, Flächen zu entsiegeln oder zu renaturieren.

Mehr Bäume für die Ortszentren

Handlungsbedarf sehen die Grünen außerdem im Wohnbau. Bestehende Gebäude müssten besser gegen Hitze geschützt werden, etwa durch Dämmung oder außenliegende Beschattung. Für öffentliche Gebäude wie Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime schlagen sie ebenfalls Anpassungen vor. „In äußersten Fällen“ seien auch Klimaanlagen notwendig, räumte Krismer ein.

Ergänzt wird der Maßnahmenkatalog durch die Forderung nach mehr Kühloasen und zusätzlichen Bäumen in Ortszentren, um die Aufenthaltsqualität an heißen Tagen zu verbessern.