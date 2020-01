Duo prügelte 33-Jährigen ins Koma: Mordermittler sind am Zug

Am Wiener Neustädter Domplatz ist in der Nacht auf Sonntag ein 33-Jähriger von zwei unbekannten Männern derart brutal niedergeschlagen worden, dass das Opfer im Koma liegt. Mordermittler des nö. Landeskriminalamtes haben in dem Fall die Ermittlungen übernommen.

Laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker war das Opfer Sonntagfrüh gegen 1.40 Uhr auf dem Heimweg zu seiner Wohnung, als es auf dem Domplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten gekommen ist. Der 33-Jährige wurde im Zuge des Streits zusammengeschlagen. Er erlitt eine massive Verletzung am Hinterkopf und brach bewusstlos an Ort uns Stelle zusammen.

Suche nach Zeugen

Die beiden Tatverdächtigen ergriffen daraufhin die Flucht. "Der Schwerverletzte wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert", so Schwarzenecker. Er wird intensivmedizinisch betreut und befindet sich im künstlichen Tiefschlaf.

Angehörige des 33-Jährigen haben in sozialen Medien einen Zeugenaufruf gestartet. Die Polizei will die veröffentlichte Personenbeschreibung der Flüchtigen noch nicht bestätigen und zuerst Zeugen einvernehmen.