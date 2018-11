Drohende Neuwahl nach Streit um Halle

Diese Ausschreibung war auch bei der Gemeinderatssitzung am 5. November Thema. Nachdem es keine Einigung zwischen Opposition und Bürgermeisterin gab, entschieden sich die Parteien nun zum Rücktritt. „Für die Bürger soll die Neuwahl die Chance sein, die Ausrichtung der Stadt Wolkersdorf neu zu bestimmen. Es gibt hier Abhängigkeiten, die ich absolut nicht verstehen kann, und darum soll sich etwas ändern“, erklärt Schwarzenberger.

Am Dienstag muss Bürgermeisterin Steindl nun zur nö. Landesregierung. Dort wird das weitere Vorgehen entschieden. „Ich weiß ja noch nicht einmal, was ich alles noch unterschreiben darf und was nicht“, sagt Steindl.