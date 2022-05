Drogenhändler im Bezirk Mistelbach ausgeforscht

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach soll als Drogenhändler fungiert haben. Laut Polizeiangaben wurden am Montag, bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des Mannes, Suchtmittel im Straßenverkaufswert von etwa 28.000 Euro sichergestellt. Der teilgeständige Niederösterreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Drogenlager entdeckt

Die Hausdurchsuchung war am 23. März über die Bühne gegangen. Entdeckt wurden ca. ein halbes Kilogramm der Partydroge MDMA, rund zwei Kilogramm Cannabis, sowie kleinere Mengen an Amphetamin/Metamphetamin und Ketamin. Des Weiteren konnten auch 4.300 Euro in bar sichergestellt werden. Bezüglich der Suchtmittelkäufer werden weitere Ermittlungen durchgeführt, betonte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.