Dreifachmord in NÖ: Schlossbesitzer soll Verwandte getötet haben

Mordalarm in Niederösterreich: Ein Mann soll am frühen Donnerstagnachmittag drei Personen in Bockfließ, Bezirk Mistelbach, erschossen haben. Beim Verdächtigen handelt es sich um den Schlossbesitzer, den 54-jährigen Tono G. Das Schloss soll auch der Tatort sein.

Die Opfer sollen sein Bruder, sein Vater sowie dessen Lebensgefährtin sein. Die Tatwaffe war ein Jagdgewehr. Alle Opfer weisen Schussverletzungen auf.