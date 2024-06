Drei Wolfswelpen werden im Forschungszentrum in NÖ aufgezogen

Die Tiere stammen aus Wildparks und Zoos aus der EU und werden von Hand aufgezogen. So werden sie mit dem Menschen sozialisiert, was sie zu geeigneten Tieren für die Forschung macht.

Dabei geht es um ganz unterschiedliche Themen, etwa Domestikation, Verhalten, Kognition, Physiologie und Tierhaltung. Nach dem Freiwilligkeitsprinzip nehmen die Tiere dann an unterschiedlichen Studien teil.

"Viel kuscheln"

Die wissenschaftliche Leiterin des Centers und erfahrene Handaufzieherin Marianne Heberlein ist gerade dabei, die drei nordamerikanischen Grauwölfe kennenzulernen.

"Man muss sich auf die Tiere einlassen. Jedes ist unterschiedlich und hat einen anderen Charakter. Man findet heraus, was sie brauchen", erklärt die Expertin. "Manche wollten viel kuscheln und im Arm liegen. Es kann sein, dass ein anderer ein unabhängigeres Wesen ist und nicht so viel Körperkontakt braucht. Man passt sich gegenseitig an und hat Spaß."