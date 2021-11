Drei nachhaltige Projekte in Niederösterreich ausgezeichnet

Im Zuge der „Aktionstage Nachhaltigkeit“ wurden österreichweit 300 Aktionen und Projekte im Bereich nachhaltiger Entwicklung eingereicht. Zwischen 18. September und 8. Oktober wurden Projekte unter dem Motto „Menschen.machen.morgen – Globale Ziele für Nachhaltige Entwicklung verwirklichen: Gestalte deine Zukunft aktiv mit!“ vorgestellt. Von den 60 Einreichungen aus Niederösterreich wurden nun die besten drei ausgezeichnet. Jede und jeder Interessierte konnte via Online-Voting abstimmen.

Prämiert wurden in diesem Jahr die Landesinitiative „gleich.wandeln Blog“, die Mobilitätswoche in Bruck an der Leitha und das „Reparatur-Cafè in meiner Gemeinde".

Gleich.wandeln – Frauenpower für Klima

Die Landesinitiative „gleich.wandeln" verbindet Gleichstellungsfragen mit Klimaschutzagenden. Das Projekt bietet Grundlagen für geschlechtergerechten Klimaschutz und zeigt auf, wie Gleichstellung auf lokaler und regionaler Ebene ein Motor für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele sein kann.

Mobilitätswoche in Bruck

Ebenfalls präsmiert wurde die Gemeinde Bruck an der Leitha, die eine Woche lang täglich zumindest eine Aktion zum Thema „Beweg dich und bleib gesund“ auf die Beine gestellt hat. Es wurden Straßen bemalt, freie Tage fürs Auto durchgeführt oder Ortsspaziergänge veranstaltet.

Reparieren für’s Klima

Im Oktober trafen sich 15 Vertreterinnen und Vertreter aus Klimabündnis-Gemeinden, um von bestehenden Reparaturinitiativen zu lernen. In der Austauschrunde wurden praktische Fragen zum Start von Reparaturinitiativen geklärt. Der Höhepunkt war die Durchführung eines Mini-Reparatur-Cafès.