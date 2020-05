Drei Bankräuber sind noch frei

Zwei maskierte und bewaffnete Räuber stürmten am 29. Juli in eine Bank in Baden, schlugen Angestellte und Kunden nieder und lieferten sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd. Dem iranischen Asylwerber Babak T. (28) und dem Georgier Erik A. (29) geht es aber genau so, wie fast allen Bankräubern in Niederösterreich. Sie sitzen bereits hinter Gittern.



Nirgends in Österreich haben es Bankräuber schwieriger als im blau-gelben Bundesland. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp 90 Prozent. Von 22 Delikten seit dem Jahr 2010 gelten nur drei als ungeklärt. Darunter ist ein äußerst skrupelloser Überfall auf die Raika Kottingbrunn (Bezirk Baden) am 24. November 2010. Ein maskierter Mann forderte in bodenständigem Dialekt "Göd". Da die Angestellte seine Pistole für ein Spielzeug hielt, zögerte sie bei der Herausgabe der Scheine. Der Täter zielte darauf hin auf den Boden und drückte ab. Die Waffe war echt.