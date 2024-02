Im Tauziehen um qualifiziertes Personal im Pflege- und Sozialbereich wird jetzt in Niederösterreich auch die Gruppe der Dorfhelfer besonders in den Fokus gestellt. Seit dem 1. Februar können Anwärterinnen und Anwärter ein monatliches Stipendium von 600 Euro für die Zeit der Ausbildung beim Land beantragen. Sie werden damit den Schülern und Studenten, die in den verschiedensten Pflegeberufen ausgebildet werden, gleichgestellt.

Derzeit gibt es in NÖ 28 Dorfhelferinnen, wobei sich drei in Bildungskarenz befinden. Acht weitere sind gerade in der Ausbildung. „Diese helfenden Hände sind eine enorme Unterstützung für unsere bäuerlichen Betriebe“, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Er hat den Stipendiumsbeschluss in der Landesregierung forciert und nun auch eine kleinere Werbekampagne für mehr Nachwuchs in diesem Berufsfeld gestartet.