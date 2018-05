Donnerwetter: Früher und extremer

18.824 Blitze registrierte das österreichische Blitzortungssystem ALDIS Mittwochnacht, fast alle davon im Osten des Landes. In den vergangenen fünf Jahren gab es selbst im Hochsommer kaum einen Tag mit so vielen Blitzen. In Langenlebarn (Bezirk Tulln) wurden in nur wenigen Stunden 64 Millimeter Regen verzeichnet. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen Mai regnet es im ganzen Monat 76 Millimeter. Der KURIER hat die wichtigsten Fragen rund um das extreme Wetter zusammengefasst:

Warum wird das Wetter immer extremer?

Die Gewitter werden durch die Klimaerwärmung intensiver mit größeren Niederschlagsmengen. „Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten als kältere Luft“, sagt Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie der Universität für Bodenkultur (BOKU). „Ein Grad Temperaturerwärmung bedeuten bereits zehn Prozent mehr Niederschlag.“ Wegen des Klimawandels würden wärmere Perioden häufiger, kältere hingegen seltener, erklärt auch Georg Pistotnik, Klimaforscher von der ZAMG. Vor allem in den Übergangsjahreszeiten mache sich dies bemerkbar: „Die Erwärmung der letzten dreißig Jahre entspricht einer Verschiebung von etwa zehn bis vierzehn Tagen. So wie das Wetter im Durchschnitt Anfang Mai ist, war es vor einer Generation erst Mitte Mai.“

Wie genau lassen sich Unwetter prognostizieren?

Die Stärke von Gewittern lässt sich Stunden vorher feststellen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat eines der dichtesten Stationsnetze der Welt; insgesamt gibt es 250 Stationen in ganz Österreich. Da Blitze nicht immer punktgenau in Messstationen einschlagen, werden Radardaten als zusätzliche Parameter herangezogen. Hagel kann trotz des technischen Fortschritts nicht vorhergesagt werden. Hier muss man auf ehrenamtliche Wettermelder zurückgreifen, die in Echtzeit Meldungen an die ZAMG schicken.