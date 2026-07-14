Verlorenes Kulturgut: Die Wächter der roten Donaunuss

Der Frost verschonte heuer die Blüte der Walnussbäume in weiten Teilen Niederösterreichs. Damit dürfen sich auch die Retter der roten Donaunuss auf eine recht ergiebige Ernte im Herbst freuen. Einer von ihnen ist Thomas Neudhart, ein Nebenerwerbslandwirt auf der Marienhöhe bei Ybbs. Rund um seinen Hof mit Donaublick hat er nicht nur zahlreiche Bäume mit den bekömmlichen und gesunden roten Nusskernen gepflanzt, er nutzt auch eine Herde Alpakas und eine Schar Weidehühner für das Gedeihen der Bäume.

„Es muss nicht immer alles exzessiv sein. Es ist zwar mehr Arbeit, aber man kann sich auch eine Kreislaufwirtschaft einrichten“, sagt Neudhart. Die rote Donaunuss, die im 19. Jahrhundert von Ybbs aus in der Monarchie und vor allem bei den k.u.k.-Hofbäckern in der Kaiserstadt Wien für Furore sorgte, spielt für ihn eine besondere Rolle.

Mehlspeisen verfeinert

Im Obstgarten, direkt neben dem von der Großmutter geerbten Hof, steht noch ein originaler „Mutterbaum“. Dessen rote Nusskerne hat Thomas von klein auf roh oder in Mehlspeisen genossen.

Inspiriert wurde Neudhart von Gerlinde Stöger und Peter Zlamal, die in Ybbs seit eineinhalb Jahrzehnten das fast verlorene Kulturgut der roten Nuss retten und wieder vermehren. Die ersten roten Nüsse kamen so vor 200 Jahren über Matrosen nach Ybbs und wurden hier in ganzen Alleen bewirtschaftet. Im Zweiten Weltkrieg wurden die mächtigen Bäume in der Not bis auf wenige zu Brennholz.