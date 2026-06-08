Tulln startet auf der Donaubühne in die Open Air-Saison

Neben österreichischen Stars und Sternchen werden in der diesjährigen Open Air-Saison auf der Donaubühne Tulln auch internationale Promis erwartet. Saisonstart ist am 11. Juni - einige Tickets sind schon ausverkauft.

Fendrich und Co. als Highlights Die Open Air-Saison in Tulln steht unter dem Motto "Alle Stars an Bord" und meint damit nicht nur österreichische Künstlerinnen und Künstler. Aus den USA reisen Musikerin Beth Hart und Musiker Gregory Porter an und aus Deutschland Komiker Martin Frank sowie Kabarettistin Martina Schwarzmann. Auch der Brite Jamie Cullum kommt dieses Jahr für sein einziges Österreich-Konzert in die sogenannte Blumenstadt.

Den Auftakt am 11. Juni macht der österreichische Kabarettist Alex Kristan, gefolgt von Kollegen Gery Seidl am 19. Juni. Sänger Voodoo Jürgens steht hingegen erst Mitte August auf der Tullner Bühne. Zu den Highlights der Open Air-Saison zählen die Auftritte von Rainhard Fendrich samt Band, die allerdings bereits ausverkauft sind.

Operngesang und Musical-Klänge Weitere Highlights, diesmal aus der Opernwelt, bringen die drei gefeierten Tenöre Arturo Chacón-Cruz, Dmitry Korchak & Herbert Lippert, begleitet vom Wiener Salonorchester, in Tulln auf die Bühne. Die Musik von Hans Zimmer und König der Löwen, interpretiert durch ein Orchester und Solisten, stehen ebenso auf dem Programm wie Pink Floyd‘s The Wall & Dark Side of the Moon.

Das großes Konzert „Tribute zum 80. Geburtstag von Georg Danzer“ mit den Solistinnen Monika Ballwein, Maria Bill, Anna Buchegger, Birgit Denk, Caro Fux, Ankathie Koi, Ina Regen und Katharina Straßer sorgt ebenfalls für einen abwechslungsreichen Open Air-Sommer in Tulln. Begleitet werden die Solistinnen übrigens von der Donaubühne-Jubiläumskombo.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dietmar Lipkovich Der österreichische Liedermacher Georg Danzer wäre dieses Jahr 80 geworden.