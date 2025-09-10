Großfeuerwerk: Hinter den Kulissen der Pyrotechnik

Das spektakuläre Feuerwerk bei der Internationalen Gartenbaumesse Tulln ist nach wie vor Tradition. Doch wie viel Arbeit und Präzision dahintersteckt, bleibt für die meisten Besucher unsichtbar. KURIER TV Reporter Michael Baumgartner blickt hinter die Kulissen. Verantwortlich für das Spektakel ist Thomas Köchl – Pyrotechniker aus der Wachau und einer der letzten Feuerwerkshersteller des Landes. Vor Ort in Tulln ist ein 15-köpfiges Team im Einsatz. Viele davon befinden sich mitten in ihrer Pyrotechnik-Ausbildung. Doch heuer erschwert starker Regen den Aufbau: Nasses Equipment und verzögerte Abläufe stellen die Crew vor besondere Herausforderungen. Trotzdem werden Kabel verlegt, Zündsysteme programmiert und jedes Detail auf die Sekunde genau abgestimmt. Für das Publikum ein minutenlanger Lichterrausch, für den Pyrotechniker wochenlange Vorbereitung.