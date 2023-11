Mit harscher Kritik reagierten die Sprecher zweier Bürgerinitiativen rund um die geplante Donaubrücke Mauthausen auf die Kommentare der beiden FPÖ-Landesverkehrsreferenten Udo Landbauer (NÖ) und Günther Steinkellner (OÖ) zum Ende der mündlichen UVP-Verhandlung in der Vorwoche.

So hätten sogar Sachverständige in der fünftägigen Verhandlung entgegen der späteren Stellungnahme von LH-Vize Landbauer klargelegt, dass Lärm- und Umweltbelastungen für die Anrainer nicht weniger, sondern mehr würden, sprach Herbert Pühringer von der Bürgerplattform Ennsdorf in einem offenen Brief von „einigen Fehlmeldungen“ in der gemeinsamen Aussendung der Verkehrsreferenten.