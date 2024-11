Dokumentation nimmt extreme Hitze und ihre Auswirkungen ins Visier

Extreme Hitze war im Sommer 2024 keine Seltenheit, auch in Klosterneuburg. „Ich wollte wissen, wie sehr sich unsere beiden Hauptplätze – der Stadtplatz in der Unteren und der Rathausplatz in der Oberen Stadt – tatsächlich aufheizen. Als ich dann sah, dass Gehsteige, Fahrbahnen, Sitzbänke und vertrocknete Rasenflächen nachmittags 50 °C und mehr erreichen, wollte ich wissen, wie es den Menschen damit geht“, schildert Robert Koch, wie es zu seiner Videodokumentation „50 °C, 400 mm – Klosterneuburg überhitzt, überrollt, überflutet“ kam.