Direktor zu krank für Job, aber fit genug für Politik

Kann man zu krank für den Job als Schuldirektor sein und dennoch ein verantwortungsvolles politisches Amt ausüben? Wenn es nach dem Neunkirchner ÖVP-Stadtrat Heinz Labenbacher geht, dann ist dies kein Problem. Über den 57-jährigen Politiker wird zurzeit in Internetforen heftigst diskutiert. Labenbacher wurde vor wenigen Wochen als Lehrer und Direktor der Neuen Mittelschule Pitten nach Dauerkrankenstand wegen eines Burn-out-Syndroms in Frühpension geschickt. Seinen Nebenjob als Wirtschaftsstadtrat denkt der 57-Jährige allerdings nicht an den Nagel zu hängen. Die Angelegenheit kam sogar parteiintern auf den Besprechungstisch. Bis zur Gemeinderatswahl im Jänner will man dem langjährigen Funktionär jedoch die Treue halten.