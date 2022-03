Direkter Draht ins Land NÖ für Flüchtlingsfragen

Bei einem breit angelegten Hilfsgipfel angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine hat das Land Niederösterreich den Fahrplan für die nächsten Tage festgelegt. Unter dem Leitsatz „Niederösterreich hilft“ wurde eine eigene Hotline eingerichtet – unter 02742/9005-15000 wolle man Schalt- und Drehstelle zur Vernetzung von Hilfsangeboten sein, auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet.

In der Flüchtlingsfrage über Unterbringung und Betreuung von Menschen aus der Ukraine stehe man in engem Kontakt mit dem Bund, dazu gibt es am Donnerstag ein Gipfeltreffen mit den Bundesbetreuungsbehörden, ebenso direkte Anlaufstelle für Ukraine-Fragen in der Fachabteilung des Landes. Freie Wohnungen können bereits jetzt unter nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at eingemeldet werden – über 500 Angebote sind bereits eingetroffen.

Feldbetten und Decken

In ganz Niederösterreich sind private und institutionelle Hilfsaktionen angelaufen. So haben Land NÖ und Rotes Kreuz 240 Feldbetten und 480 Decken Richtung Polen geschickt. Der Zivilschutzverband wusste von zwei Sattelzügen voll mit Hilfsgütern zu berichten, die Samstag Richtung Moldau aufbrechen. In Sachen Logistik kann die NÖ Feuerwehr rasch 20 Lkw-Züge für 600 Paletten Hilfsgüter bereitstellen.

Das SOS-Kinderdorf schafft österreichweit Platz für 50 Familien.