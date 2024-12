Dinos im Lichterwald in Tattendorf bekommen Gesellschaft

Kleine und große Forscher dürfen sich gleich über drei neue Attraktionen im Dumba Park freuen. Auch die Schmetterlingswelt ist diesmal Teil der magischen Inszenierung. Anstelle der unzähligen exotischen Schmetterlinge, die im Sommer das größte Schmetterlingshaus Österreichs bevölkern, strahlen heuer riesige, farbenprächtige Leuchtschmetterlinge in einem bunten Meer aus Licht.

60 riesige Dinos bewohnen den Dumba Park in Tattendorf (Bezirk Baden) und erstrahlen derzeit in magischem Licht. Die Urzeitriesen bekommen heuer im Lichterwald aber Gesellschaft. 340 neue und fantastische Bewohner sind zu bestaunen.

„Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, welche Fabelwesen zu uns am besten passen. Da der Dumba Park von drei Flüssen umgeben ist, war es naheliegend, dass wir uns für die Meerjungfrauen entschieden haben“, erklärt der Tattendorfer Unternehmer und Ideenfinder Christoph Rahofer.

Ebenso beeindruckend ist das neue Meerjungfrauen-Special, das in eine funkelnde Unterwasserwelt voller Überraschungen entführt. Neu ist auch ein eigens kreiertes UV-Licht-Labyrinth, das bei Klein und Groß für Spannung sorgen soll.

Geöffnet hat der Lichterwald bis zum 16. Februar 2025, jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr, in den Weihnachts- und Semesterferien auch montags und dienstags. Mehr dazu unter: www.dumbapark.at

Natürlich sind auch die Stars des Dumba Parks, die Dinos, im Lichterwald mit dabei und erstrahlen in bunten Farben. Einige „leben“ sogar, denn sie wurden in Atmung, Bewegung und Geräuschen den Originalen nachempfunden. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie die T-Rex-Familie, Dinos, auf denen man reiten kann oder die fleischfressende Riesenpflanze.

Drachen-Zauber

Zusätzlich lädt Rahofer im Schloss Neugebäude in Wien-Simmering zu „Game of Dragons“, einem Lichterpark mit 30 beleuchteten, beweglichen und rauchspeiende Drachen. Das Schloss wird in Kooperation mit dem Kulturverein Simmering ab 26. Dezember geöffnet. Mehr dazu unter: www.gameofdragonsexperience.com