Passend zum Advent: "Eis-Greissler" eröffnet Lichterglanz-Spektakel

Mit dem Lichterglanz-Spektakel in der Weihnachtszeit ist die Eis-Greissler-Erlebniswelt in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) um eine Attraktion reicher.

Ein Lichterpark aus 140 Skulpturen, Lichtershows und eine Eisrevue mit internationalen Protagonisten machen die Eismanufaktur auch in der kalten Jahreszeit zu einem Publikumsmagneten.

150.000 Besucher im Jahr

"Das Lichterglanz-Spektakel ist ein weiterer großer, ganz besonderer Schritt in der Geschichte unseres Familienbetriebs“, erklärt Eis-Greissler Georg Blochberger. Aus einem kleinen Naturspielplatz ist in den vergangenen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel in Niederösterreich mit zuletzt rund 150.000 Besuchern im Jahr geworden. Wie Blochberger verrät, sind für den Lichterglanz bereits 5.000 Tickets verkauft.