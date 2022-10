Neuer Gastro-Hotspot: Dinieren im Höfler am Fluss

Mit einem millimetergenauen Drahtseilakt wurde vor wenigen Tagen die tonnenschwere Brücke in Stellung gebracht. Das markante Tragwerk prägt seither das Ortsbild der Thermengemeinde Bad Erlach.

Der Brückenschlag mitten im Ortszentrum über die Pitten hat einen guten Grund. An der Stelle errichtet der Wiener Neustädter Unternehmer Jürgen Höfler (45) aktuell sein neues Lokal „Höfler am Fluss“. Die Brücke ist als „schwebender Schanigarten“ ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts.

Der Rohbau des neuen Restaurants, Café- und Bar-Betriebs ist fertig, derzeit erfolgt der Innenausbau. Wenn Not am Mann ist, legt der gelernte Installateur selbst Hand an. Mit der Erfindung der „Profibox“ stattet der Unternehmer seit mehr als zehn Jahren Bauträger und Installationsbetriebe mit Sanitärmodulen aus. Das Geschäft läuft so gut, dass Höfler eine Holding gründete und ins Montage-, Elektrotechnik-, Immobilien- und Gastrogeschäft einstieg.

Eismacher

Neben der Pizzeria zum Spitz in Seebenstein und seinem selbst gemachten Eis aus dem Eismacher-Truck ist das jüngste kulinarische Kind des Firmeneigentümers das „Höfler am Fluss“ – benannt nach ihm selbst.