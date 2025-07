Dilemma um Donaubrücke: Aktionismus aus Angst vor Abwanderung

„Wir wollen, dass der Bundesverwaltungsgerichtshof auf die 22.000 im Stau steckenden Bürger aufmerksam wird.“

Weil rund um den geplanten Neubau der Donaubrücke bei Mauthausen im Verfahren beim Höchstgericht Stillstand herrsche, werde man mit einer Aktion die darauf folgenden Konsequenzen in Erinnerung rufen, kündigt der Transport- und Johannes Hödlmayr an. Er ist der Sprecher des im Bezirk Perg und im Mühlviertel angesiedelten Vereins „DoNeubrücke“, der am kommenden Freitag zu der Mitmachaktion „Eine Region packt die Koffer“ aufgerufen hat.