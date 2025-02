Fledermaus und Mittelspecht versetzen neuer Donaubrücke schweren Dämpfer

Bis Ende Juni muss dieser Verbesserungsauftrag in den Umweltverträglichkeitsunterlagen erfüllt werden. Erst danach kann die Verhandlung fortgesetzt werden. Mit der Fortführung der Verhandlungen sei dann frühestens ab Herbst 2025 zu rechnen, teilen die Länder in ihrer Aussendung mit.

Man wolle nun diesen Plan B mit voller Energie verfolgen, kündigten die Landesverantwortlichen an. Der neuerliche negative Gerichtsentscheid wird mit Bedauern und Kritik akzeptiert. „Die Brücke Mauthausen ist essenziell für den Lebens- und Wirtschaftsraum – deshalb ist bedauerlich, dass es nun zu neuerlichen Verzögerungen kommt. Der Tausch der Tragwerke wird so rasch wie möglich vorbereitet und mit so wenig Verkehrsbeeinträchtigungen für die Bevölkerung wie möglich durchgeführt. Wir brauchen hier schnell eine sichere, funktionstüchtige Verkehrsverbindung“, teilte LH Thomas Stelzer mit.

Auch LH Johanna Mikl-Leitner bezog Stellung: „Es ist nur mehr schwer nachvollziehbar, wie aufwendig, langwierig und zeitintensiv Gerichtsverfahren zu Infrastrukturprojekten aufgrund völlig überbordender Regularien geführt werden müssen. Leidtragende sind die staugeplagte Bevölkerung vor Ort und die Betriebe in der Region. Es gilt jetzt, mit Hochdruck die bestehende Brücke zu sanieren und gleichzeitig das mittelfristige Ziel, eine zusätzliche Donaubrücke, nicht aus den Augen zu verlieren“. Die Bevölkerung vor Ort brauche dringend eine Verkehrsentlastung und dafür würden NÖ und OÖ Seite an Seite mit der Bevölkerung weiterkämpfen, so die Landeshauptfrau.