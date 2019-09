Digitalisierung: Dank Roboter mehr Zeit für Familie

Gleichzeitig leiten Sie den EU Piloten des „Once-Only Prinzips“. Worum geht es da?

Wir arbeiten an einer Datenaustauschplattform für Verwaltungsdienste in der EU. Eine x-Road sozusagen, wie sie es schon in Estland gibt. Alle Daten bleiben auf ihren dezentralen Servern gespeichert, und können bei Bedarf überall gesichert aufgerufen werden. So kann man bereits heute ein in Finnland ausgestelltes Arztrezept in jeder Apotheke in Estland einlösen. Ähnliche grenzüberschreitende Lösungen werden ab 2023 verpflichtend für alle EU-Mitgliedsländer mit dem Einheitlichen Zugangstor, dem Single Digital Gateway, eingeführt werden.

Dieser Beitrag ist im Rahmen von „eurotours 2019“ entstanden, einem Projekt des Bundeskanzleramtes, finanziert aus Bundesmitteln.