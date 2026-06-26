NÖ Digitalisierungs-Projekt des Jahres gesucht: Das sind die Kandidaten

Die nominierten Projekte zeigen, wie digitale Lösungen in der betrieblichen Praxis eingesetzt werden - von softwaregestützter Fertigung über KI-basierte Qualitätskontrolle und Routenplanung bis hin zu neuen Lösungen für Ressourcenmanagement.

Die Bäckerei Hager in St. Pölten nutzt KI-Prognosen für eine bedarfsgerechte Produktion und weniger Lebensmittelverschwendung.

Die BioPower GmbH in Retz analysiert mit Sensoren und eigener Software Rohstoffe und Gasqualität für eine effizientere Biogasproduktion.

Die BTG Spedition und Logistik GmbH in Wiener Neudorf optimiert Lkw-Touren mit einem KI-gestützten Dispositionswerkzeug.

Die Druckerei Ferdinand Berger & Söhne in Horn führt große Datenmengen zusammen und macht sie für Analysen und KI-Anwendungen nutzbar.

Gersthofer in Grafenbach steuert eine moderne Fräsmaschine mit digitaler Software und verbindet traditionelles Steinmetzhandwerk mit automatisierter Fertigung.

Die GG Group in Poysdorf digitalisiert Beschaffungsprozesse für Kabelkomponenten und reduziert manuelle Eingaben sowie Fehlerquellen.

Die HAAS Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH in Aschbach-Markt ersetzt handschriftliche Stunden- und Baustellendokumentationen durch eine zentrale App.

J. u. A. Frischeis in Stockerau erkennt mit Kameras und KI Qualitätsmängel bereits während der Möbelteilefertigung.

Landgarten in Bruck an der Leitha verbindet Produktions-, Auftrags- und Lagerdaten in Echtzeit und erstellt KI-gestützte Produktionspläne.

Schorm Mehrwegbecher in St. Valentin setzt einen KI-Telefonagenten für Bestellungen und ein digitales Marktpreis-Monitoring ein.

Steps2grow automatisiert gemeinsam mit der Schloss Apotheke Kottingbrunn die Erstellung und Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen mithilfe von KI.