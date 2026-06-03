„Bei kritischen Dingen will man mit Menschen reden“

Ein Klick und das Produkt ist gekauft, eine kurze Chat-Anfrage und das Problem ist gelöst. Online geht es schneller, besser und unkomplizierter. Man könnte fast meinen, dass man heutzutage menschlichen Kontakt auf ein Minimum halten möchte – oder doch nicht? Ob es den stationären Handel noch braucht und wie er sich durch die Digitalisierung ändern musste, erklärt Stefan Amon, Director Residential Sales bei A1.

KURIER: Wie hat sich der stationäre Handel verändert? Braucht es ihn überhaupt noch, vor allem in der Telekommunikation?

Stefan Amon: Es stimmt. Viele kaufen online ein. Das ist ein ganz normaler Prozess, viele Dinge digitalisieren sich. Was aber spannend ist: Wo Beratung gefragt ist, zählen am Ende des Tages immer noch die Menschen. Für die Beratung nehmen sich die Kunden im Schnitt sogar 25 Minuten Zeit. Das sehen wir auch stark bei unseren volldigitalen Produkten. Bei Handys ist der haptische Effekt beispielsweise sehr wichtig. Man kann es sich zwar online anschauen, aber es ist trotzdem etwas anderes, wenn man ein Handy in der Hand hält.

Spielt das Alter der Kundinnen und Kunden dabei eine Rolle?

Nein, das spielt unserer Erfahrung nach keine Rolle. Ganz viele junge Menschen gehen wieder physisch shoppen. Man sieht es in den vollen Shoppingcentern: Es geht um das Einkaufsgefühl.