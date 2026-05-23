KI in der Arbeitswelt: Wissen wir, worauf wir uns da einlassen?

Die erste Euphorie ist vorüber. Die künstliche Intelligenz hinterlässt spätestens seit den ersten KI-bedingten Kündigungswellen einen bitteren Nachgeschmack. Trotzdem halten sich Firmen an eine Strategie: volle Kraft voraus. KI frisst Einstiegsjobs, heißt es etwa in einem brand-eins-Beitrag. Einsteiger werden obsolet, der Jobstart somit umso härter. Aber: Was heißt das für Jobsuchende? Für Mitarbeitende? Welche Fähigkeiten gelten noch als wertvoll für den Arbeitsmarkt? „Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, rede mit Managern und beobachte: Sie fühlen sich dem Druck ausgesetzt, KI einzusetzen“, berichtet Thomas Grisold, Leiter der WU-Forschungsgruppe „Applied Artificial Intelligence“, dem KURIER. Als Firma müsse man am Puls der Zeit bleiben, um auch Shareholdern und Kunden die richtigen Signale zu senden. Er spricht von der „Fear of Missing Out“, also der Angst, etwas zu verpassen. „Es ist die Sorge, nicht auf den einen Zug aufzuspringen, der einen potenziell weiter voranbringt.“ Also nimmt man Risiken in Kauf und trifft vielleicht auch voreilige Entscheidungen.

Das KI-Experiment Die Sorge rund um KI sei laut Trendforscher Franz Kühmayer absolut berechtigt. „Was heute Effizienzgewinne verspricht, könnte morgen zu riskanten Kompetenzlücken führen“, sagt er. Die Erosion von Einstiegsjobs betreffe längst nicht nur niedrig qualifizierte Routinejobs. „Mittelfristig stellt sich die Frage, wie das klassische Senioritätsprinzip aufrechterhalten werden kann, wenn diese Rollen zunehmend an KI übertragen werden“, führt er aus. Die eigentliche Gefahr liege also nicht nur im Jobabbau – wobei der ebenfalls Konsequenzen haben könnte. „Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass die Arbeit so wie sie aktuell durchgeführt wird, immer eins zu eins von einer KI übernommen werden kann“, ist Thomas Grisold überzeugt. Er bezeichnet die Situation am Arbeitsmarkt als Experimentierphase. Firmen probieren aus, was funktioniert und was nicht. „Unternehmen, die Entry-Level-Positionen gestrichen haben, müssen nicht automatisch dabei bleiben“, erklärt er. Manche würden später darauf kommen, dass gewisse Anteile fehlen, und Leute wieder einstellen – nur mit angepassten Rollen und Verantwortlichkeiten. „Welches Wissen wertvoll ist, ist eine zentrale Herausforderung, mit der Unternehmen aktuell konfrontiert sind.“ Was Grisold hier jedoch beobachtet: Die Rolle des Menschen wird stark unterschätzt.

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Was KI (noch) nicht kann Seit die KI am Arbeitsmarkt eine Konkurrenz darstellt, häuft sich auch der Rat, nach handfesteren Jobs wie Installateur Ausschau zu halten. Laut Thomas Grisold ist das jedoch nicht der richtige Weg. „Vielmehr sollte man darauf achten, in welchen Aufgaben es menschliche Komponenten gibt, die nicht automatisiert werden können. Wo ist man einzigartig?“ Grisold bezieht sich hier auf eine Studie, in der KI als eine sich bewegende Grenze bezeichnet wird, eine „moving frontier“. Tätigkeiten, die ein Chatbot zur Gänze übernehmen kann, liegen innerhalb dieser Grenze. Außerhalb liegen Fähigkeiten, die eine KI noch nicht beherrscht. Dazu gehören kontextuelle Schlüsse zu ziehen, Erfahrungen einzubeziehen, Zusammenhänge zu finden und zu beurteilen. „Leute unterschätzen, wie leicht etwas outside the frontier (Anm.: außerhalb der Grenze) liegen kann. Wie viel wir in Situationen hineinnehmen, was nicht automatisch in kodifiziertes Wissen umgewandelt werden kann.“ Ein Beispiel: Informationen, die man im Flur mit Kollegen ausgetauscht hat und bei der Lösung von Aufgaben einsetzt.