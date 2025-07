Kampagne gegen KI: Polaroid will wieder Geschäft machen

Polaroid sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen auf Social Media. Der Sofortbildkamera-Anbieter startete eine kontroverse Kampagne – gegen künstliche Intelligenz und das digitale Leben.

In den Vereinigten Staaten zieren derzeit Plakate (siehe rechts) die Wände, mit Aufschriften wie „AI can't generate sand between your toes“ (übersetzt: „KI kann keinen Sand zwischen deinen Zehen erzeugen“), „No one on their deathbed ever said: I wish I‘d spent more time on my phone“ (übersetzt: „Niemand hat auf dem Sterbebett je gesagt: Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit am Handy verbracht“) und „Real stories. Not stories & reels“ (übersetzt: „Echte Geschichten. Keine Stories und Reels“).