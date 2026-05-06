Millionen für Digitalisierung: Neue Förderphase für KMU startet

Für konkrete Digitalisierungsvorhaben in Klein- und Mittelbetrieben – von der Planung bis zur Umsetzung – gibt es mit „KMU.-DIGITAL“ eine spezielle Förderschiene von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer. Heute startet die nächste Förderphase. Bisher wurden rund 10.000 Betriebe unterstützt.

„Digitalisierung ist keine Option mehr, sondern Voraussetzung, um im Wettbewerb zu bestehen. Genau deshalb setzen wir mit KMU.DIGITAL dort an, wo es für die Betriebe zählt – bei der konkreten Umsetzung ihrer Projekte“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Der Bedarf sei groß, wie die bisherige Nachfrage bewiesen habe.