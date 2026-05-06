Millionen für Digitalisierung: Neue Förderphase für KMU startet
Für konkrete Digitalisierungsvorhaben in Klein- und Mittelbetrieben – von der Planung bis zur Umsetzung – gibt es mit „KMU.-DIGITAL“ eine spezielle Förderschiene von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer. Heute startet die nächste Förderphase. Bisher wurden rund 10.000 Betriebe unterstützt.
„Digitalisierung ist keine Option mehr, sondern Voraussetzung, um im Wettbewerb zu bestehen. Genau deshalb setzen wir mit KMU.DIGITAL dort an, wo es für die Betriebe zählt – bei der konkreten Umsetzung ihrer Projekte“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Der Bedarf sei groß, wie die bisherige Nachfrage bewiesen habe.
Die Bandbreite an geförderten Umsetzungsprojekten ist groß und reicht von der Professionalisierung von Onlineshops über die Implementierung von Softwarelösungen in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen bis hin zur Einführung von Kundenbindungs-Apps.
Seit der Neuausrichtung des Programms KMU.DIGITAL im Mai 2024 wurden insgesamt rund 26.500 Anträge gestellt. Davon konnten bereits etwa 18.200 Anträge mit einem Fördervolumen von rund 18,1 Millionen Euro ausbezahlt werden.
In der Beratungsförderung wurden 16.400 Anträge bewilligt und mit insgesamt 10,5 Mio. Euro gefördert. In der Umsetzungsförderung konnten rund 1.800 Projekte mit einem Fördervolumen von etwa 7,6 Millionen Euro unterstützt werden
„Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist entscheidend, dass Digitalisierung nicht an der Theorie scheitert, sondern in der Praxis ankommt. Die Betriebe sind daher herzlich eingeladen, den Start der Umsetzungsförderung aktiv zu nutzen und ihre Digitalisierungsprojekte einzureichen“, sagt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.
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