Diebischer Paketzusteller soll Weihnachtsgeschenke abgefangen haben

Das vermehrte Paketaufkommen vor dem Weihnachtsfest dürfte zu verlockend gewesen sein. Seit Dienstag sitzt ein 44-jähriger Paketzusteller im Bezirk Korneuburg in Haft, weil er sich an diversen Postsendungen vergriffen haben soll. Der serbische Staatsbürger arbeitet in einem großen Logistik- und Paketzentrum in Tresdorf bei Korneuburg.

Dort sind in den vergangenen Tagen immer wieder größere Postpakete auf der Tour des Zustellers verschwunden. Vier Kunden erstatteten Anzeige, weil sie ihre erwarteten Fernsehgeräte nicht geliefert bekamen. Durch Recherchen des Unternehmens fiel der Verdacht auf den 44-jährigen Mitarbeiter.

Nicht geständig

Laut einer Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich steht der Serbe im Verdacht, zumindest vier TV-Geräte vor der Auslieferung abgezweigt zu haben. Der Mann wurde am Dienstag wegen mehrfachen Diebstahls festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der Staatsanwalt hat die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Der Verdächtige ist nicht geständig.