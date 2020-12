Paketfahrer unter Druck wurde zum Seriendieb

Und so gerieten die beiden 24-Jährigen auf die schiefe Bahn. Sie brachten die Pakete nicht mehr zu den Kunden, sondern streiften den Inhalt selbst ein. Wie viel Post verschwand, konnte bei der Verhandlung nicht geklärt werden, die Schadenssumme soll sich jedenfalls zwischen 10.000 und 20.000 Euro belaufen.

Verteidiger vergaß auf seinen Mandanten

Während einer der Männer mittlerweile wieder in Rumänien ist, weil er von der Polizei zwar befragt, aber von der Justiz nicht in Untersuchungshaft genommen wurde, fasste der andere 24-Jährige nun eine bedingte Haftstrafe in der Dauer von einem Jahr aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sein Verteidiger musste übrigens vom Richter telefonisch darauf hingewiesen werden, dass sein Mandant gerade auf der Anklagebank sitzt. Der Anwalt hatte den Prozess schlicht vergessen.