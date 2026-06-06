Diebe beim Großeinkauf: Lebensmittel um 2.500 Euro gestohlen

Ein Angestellter eines Lebensmittelgeschäfts in Enzesfeld-Lindabrunn, Bezirk Baden, erstattete am 2. Juni gegen 18:30 Uhr Anzeige gegen zwei flüchtige Ladendiebe und konnte Hinweise zu deren Fluchtfahrzeug geben.

Die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektionen Hirtenberg und Leobersdorf hielten den Pkw in Hirtenberg, Bezirk Baden, an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der Pkw wurde von einer 34-jährigen serbischen Staatsbürgerin aus Wien gelenkt. Eine 45-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, beide serbische Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz in Österreich, fuhren mit. In dem Pkw konnte eine große Menge Lebens- und Genussmittel im Gesamtwert von rund 2.500 Euro sichergestellt werden.

Die beiden Mitfahrer sollen das Lebensmittelgeschäft mit einem Einkaufswagen, gefüllt mit Lebens- und Genussmitteln, ohne diese zu bezahlen, verlassen haben. Währenddessen soll die Pkw-Lenkerin das Fluchtfahrzeug in einer Nebengasse geparkt haben.

Alle drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Bei den weiteren Erhebungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion Hirtenberg stellte sich heraus, dass sie am 2. Juni 2026, im Zeitraum zwischen 15 und 18:30 Uhr, in insgesamt drei Lebensmittelgeschäften im Bezirk Baden – Enzesfeld-Lindabrunn, Traiskirchen und Bad Vöslau – Diebstähle verübt haben sollen.