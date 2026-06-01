Raubserie im Bezirk Korneuburg: Ermittler nahmen 35-Jährigen fest

Die Raubserie hatte am 15. Mai begonnen. Ein Unbekannter bedrohte an vier Tatorten Angestellte von Geschäften mit einem Messer und forderte Bargeld.

Nach mehreren bewaffneten Raubüberfällen im Bezirk Korneuburg hat die Polizei in Niederösterreich einen Serientäter aus dem Verkehr gezogen. Der 35-jährige Mann soll für insgesamt vier Coups in den vergangenen Wochen im Raum Gerasdorf verantwortlich sein.

Der vorerst unbekannte Täter betrat am 15. Mai gegen 12.25 Uhr maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube und bewaffnet mit einem Messer ein Bekleidungsgeschäft im Ortsgebiet von Gerasdorf. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit der Waffe, forderte Geld aus der Kassa und flüchtete anschließend mit der Beute.

Flucht mit Fahrzeug

Dasselbe Geschäft wurde am 18. Mai gegen 15.35 Uhr erneut von dem maskierten Täter heimgesucht. Wegen der Serientäterschaft wurden die Ermittlungen noch am selben Tag von Raubermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen.

Nur fünf Tage später erfolgte ein Überfall auf eine örtliche Bäckerei. Dabei bedrohte der Verdächtige eine Angestellte mit vorgehaltenem Messer und forderte Bargeld. Der Mann verlor jedoch aufgrund des besonnenen Verhaltens der Mitarbeiterin wertvolle Zeit und flüchtete schließlich ohne Beute.

Ein dritter Überfall auf das bereits zuvor betroffene Bekleidungsgeschäft ereignete sich am 26. Mai gegen 14.00 Uhr. Nach dem Coup flüchtete der Mann über die Kreuzung Gerasdorfer Straße/Girardi Weg mit einem Pkw in Richtung Ortszentrum.